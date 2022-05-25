Пионы для фотосессий и ландыши для атмосферы. Какие цветы и за сколько продают садоводы на улицах Барнаула

На улицах Барнаула вовсю продают садовые цветы и целые композиции. И в этом году они пользуются особой популярностью. А всё потому, что сейчас модно устраивать фотозоны из пионов и ландышей и делиться снимками в соцсетях. В какую цену обойдётся украшение летней фотосессии и по сколько в этом году дачные цветочки у бабушек, выяснила корреспондент amic.ru Мария Лаврищева.

Тренд сезона — пионы





В Барнауле уже много лет действует запрет на торговлю на улице, но он особо никого не волнует. Вот и в эти жаркие дни садоводы с удобством расположились около кинотеатра «Мир» на Социалистическом проспекте и напротив КДМ на проспекте Строителей. Торгуют милыми букетами с 10-11 утра до 18-19 вечера. С утра яркие цветы по пути на работу покупают романтичные офисные барышни — чтобы украсить трудовые будни, в обед около продавцов толпятся те же дамы из офиса, не успевшие с утра купить цветы, либо девушки, выбирающие пионы и ландыши для летних фотосессий.

На этой неделе самые популярные цветы из ассортимента садоводов — пионы. Крепкие белые и розовые букеты предлагают собрать со скидкой. Один «свежесрезанный цветочек» обойдётся в 100-150 рублей. Зрелый пион, который начнёт опадать через два-три дня, — подешевле: продавец его готова отдать за 70 рублей. Хотите объёмную композицию? Пожалуйста: 500 рублей за 5 цветков.

Социальные сети пестрят фотографиями девушек в весенних цветах — именно для этого, собственно, многие и приобретают букеты. Вот барышня возлежит в окружении тюльпанов, другая — задумчиво склонилась к букету на фоне заката, третья — плетёт венок из нежных первоцветов. Как говорится — на любой вкус. Для фотосессии подбирали пионы и две студентки рядом с корреспондентом. Главный принцип: чтобы пышно, стильно и ярко. «Обновить аватарку пора», — смеясь объясняли кому-то по телефону, рассуждая, как оригинальнее выстроить композицию. Благо фотографы в соцсетях предлагают массу идей для красочных снимков. Больше всего таких фотографий в запрещённой в России сети. Но так как она запрещённая, публиковать эти фото мы не имеем права.

Фото: pinterest.ru

Майские ландыши и тюльпаны

Кроме пионов пользуются популярностью ландыши. Белоснежные колокольчики с тонким ароматом будут радовать глаз не меньше недели, уверяют садоводы. Если не забывать менять воду. Стоимость довольно демократичная — по 100 рублей за небольшой букетик. Объёмные композиции с добавлением обрамляющих цветочков тоже есть — но они уже стоят 250-300 рублей.

Гордый тюльпан пока тоже есть в наличии. Но так как спрос на них снизился, продавцы отдают их сейчас по 100-150 рублей. «Отличный выбор», — одобряет продавец маму с малышом, крепко схватившим три ярких тюльпана.

И даже букеты вездесущей сирени есть в ассортименте уличных продавцов. Цена невелика — 100-150 рублей за букетик.





Порой встречается и эксклюзив: 25 мая продавец предлагал кустовую розу. Говорит, раскупили очень быстро. Уже к обеду остался всего один букетик. «Возьмите за 100 рублей, чтобы мне тут не стоять», — щедро предложил корреспонденту продавец. Уверил: стоять в вазе они будут гораздо дольше обычных, неприхотливы, а выглядят не хуже роз по 200 рублей из магазина. Подтверждаем: действительно, выглядят прекрасно. А вы украшаете свой дом и офис букетами?