Кто в Барнауле отвечает за дорожную разметку и как часто её должны наносить

В Барнауле сократилось финансирование работ по нанесению дорожной разметки. Так, в этом году на эти цели из городского бюджета потратили на 7 миллионов меньше, чем в 2021-м. Однако власти Барнаула не видят проблем с качеством нанесения дорожной разметки на улицах города. А вот барнаульцы в социальных сетях неоднократно жаловались, что в течение лета дорожную разметку практически не обновляли. Рассказываем, кто в Барнауле отвечает за полосы на дорогах и как часто их нужно обновлять.

Кто в Барнауле занимается дорожной разметкой?

Как пояснили в мэрии краевой столицы, в 2022 году работами по нанесению разметки занимаются сразу две подрядные организации: ООО «Транссвет» и ООО «Парнаса». На эти цели потратили из городского бюджета 32,4 миллиона рублей. Работы по нанесению зебр и стрелок на городских дорогах начались в середине апреля. В настоящее время, по информации городских властей, выполнено 96% от запланированного на текущий год объёма. Полностью завершить работы планируют к сентябрю.

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Насколько качественная разметка на дорогах Барнаула?

Претензий у властей к выполненным работам нет. Как сообщили на запрос amic.ru, в ходе многочисленных проверок специалисты выявили лишь незначительный износ краски.

Наносят дорожную разметку в городе только два раза в году: к 9 мая и 1 сентября.

Эксперты пояснили, что, согласно нормативу, разметка не должна «исчезнуть» быстрее трёх месяцев. Если она сделана из термопластика или холодного пластика, то должна прослужить полгода.

А рядом со школами наносят разметку?

Да. До 25 августа новая дорожная разметка появится на 59 пешеходных переходах рядом с 54 школами. Кроме того, рабочие обновят разметку искусственных дорожных неровностей и надписи «Дети».

Почему отсутствие дорожной разметки так плохо?

Каждый водитель привык ориентироваться на дороге по разметке. Если её нет, то автомобилист (особенно неопытный или иногородний) может растеряться. Всё это может привести к аварийным ситуациям. Страдают и пешеходы: водители могут не заметить зебру и вовремя не остановиться на нерегулируемых переходах.