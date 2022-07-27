Пожилому мужчине стало плохо после ДТП на оживленном перекрестке в Барнауле

Сейчас он находится под наблюдением врачей скорой помощи

27 июля 2022, 17:27

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Балтийской и Шумакова в Барнауле. Как сообщили amic.ru в компании «Страховой Аварком», на месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи.

Согласно кадрам с места происшествия, две иномарки «встретились» при попытке проехать перекрёсток. В одной из машин находился мужчина пожилого возраста, который почувствовал себя плохо во время езды, ему понадобилась помощь медиков.

Движение по участку дороги затруднено, на месте образовалась пробка.

Подготовлено при содействии компании «Страховой Аварком»

Подготовлено при содействии компании «Страховой Аварком»

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