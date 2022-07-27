Пожилому мужчине стало плохо после ДТП на оживленном перекрестке в Барнауле

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Балтийской и Шумакова в Барнауле. Как сообщили amic.ru в компании «Страховой Аварком», на месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи.

Согласно кадрам с места происшествия, две иномарки «встретились» при попытке проехать перекрёсток. В одной из машин находился мужчина пожилого возраста, который почувствовал себя плохо во время езды, ему понадобилась помощь медиков.

Движение по участку дороги затруднено, на месте образовалась пробка.