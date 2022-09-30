Президентскую премию получат 19 учителей из Алтайского края

19 учителей из Алтайского края в 2022 году получат премию президента России. Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».

Среди лауреатов премии педагоги из Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Заринска, Славгорода, а также Змеиногорского, Локтевского, Новичихинского, Петропавловского, Родинского, Рубцовского, Табунского, Троицкого и Хабарского районов.

Из федерального бюджета они получат 200 тысяч рублей.

Всего в регионе было 90 претендентов на получение премии. Их оценивали по ряду профессиональных качеств.