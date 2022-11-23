Пробки в восемь баллов сковали утренний Барнаул

Водителям в Барнауле по дороге на работу придётся противостоять серьёзным заторам. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», их интенсивность составляет восемь баллов.

Сложнее всего дорожная ситуация складывается на трёх участках: полностью стоит Павловский тракт от пересечения с улицей Малахова до проспекта Строителей, по улице Власихинской затор растянулся от улицы Попова до пересечения с Павловским трактом, а также длинные пробки собираются на проспекте Строителей в обе стороны.

Затруднено движение по Змеиногорскому тракту, а также по некоторым участкам улиц Попова, Кутузова и проспекту Калинина.

Стоят автомобили и на нескольких улицах в районе ВРЗ.