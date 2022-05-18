Обустройство пешеходного перехода у ТЦ «Пионер» в Барнауле продолжается
Сейчас идёт обустройство лестничного схода тротуара и установка вблизи конструкции освещения
Работы по устройству пешеходного перехода от ТЦ «Пионер» до улицы Кулагина в Барнауле продолжаются. Как сообщает Telegram-канал «Мост», сейчас идёт обустройство лестничного схода тротуара и установка вблизи конструкции освещения.
В скором времени на тротуарах начнутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия, а пока идёт устройство основания и установка бордюрного камня.
Напомним, реконструкция путепровода через железнодорожные пути на проспекте Ленина в Барнауле в районе Нового рынка начнётся 21 мая. Для удобства пешеходов через пути обустраивают пешеходный переход, который расположится неподалёку от моста.