Обустройство пешеходного перехода у ТЦ «Пионер» в Барнауле продолжается

Работы по устройству пешеходного перехода от ТЦ «Пионер» до улицы Кулагина в Барнауле продолжаются. Как сообщает Telegram-канал «Мост», сейчас идёт обустройство лестничного схода тротуара и установка вблизи конструкции освещения.

В скором времени на тротуарах начнутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия, а пока идёт устройство основания и установка бордюрного камня.

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Общество Зачем в Барнауле вводят пересадочный тариф для транспорта и почему он будет действовать не везде

Напомним, реконструкция путепровода через железнодорожные пути на проспекте Ленина в Барнауле в районе Нового рынка начнётся 21 мая. Для удобства пешеходов через пути обустраивают пешеходный переход, который расположится неподалёку от моста.