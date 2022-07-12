Рубцовским вандалам, повредившим новые скамейки возле библиотеки, нашли «подходящее описание»

В Рубцовске неизвестные повредили скамейки на благоустроенной площади возле городской библиотеки, сообщает «Местное время».

«Человекообразные особи повредили скамейки на площади у центральной городской библиотеки и краеведческого музея. У одной из двух скамеек полностью отломили спинку вместе с металлическими креплениями. На двух круглых и одной полукруглой скамейке вырвали по две-три дощечки», — отмечает издание.

Площадь, получившую народное название «Библиотечная», благоустроили по нацпроекту — стоимость работ составила более 14 млн рублей.

Директор библиотеки Елена Кайгородова отметила, что несколькими днями ранее вандалы повредили гранитные основания скамеек, но мелкие повреждения сотрудники учреждения устранили своими силами. Однако теперь своими силами явно не обойтись.

Вандалы сломали скамейки в Рубцовске / Фото: Ирина Жукова / «Местное время»

Кайгородова подчеркнула, что многие жители Рубцовска жалуются, что в городе якобы ничего не делают в плане благоустройства: «Ну так вот он — пример. Красиво сделано, с душой. А кто-то пришел и сломал. Просто руки опускаются от такого».

Кстати, до этого неизвестные украли металлические бачки из деревянных урн возле скамеек. Кроме того, на площади постоянно мусорят.