«Скромные, добрые, искренние». Алтайский министр рассказала о целом полку мобилизованных с Алтая

Министр социальной защиты Наталья Оськина рассказала о полку солдат, призванных в рамках частичной мобилизации в Алтайском крае. На своей странице во «ВКонтакте» она рассказала, что сегодня она выступила перед ними вместе с представителем Союза офицеров России в регионе генерал-майором Владимиром Розовенко.

Выступая перед военнослужащими, Розовенко заявил, что они должны друг другу помогать, поддерживать, слушать командиров, тренироваться активно. Оськина же выступила как представитель правительства Алтайского края и заверила, что военнослужащим зачислят все выплаты, а семьям будут помогать.

«Скромные, добрые, искренние и очень хочется поддержать каждого! За эти дни я пережила очень много, но главное, это верить в добро, в людей, в самое лучшее», — пишет Оськина.

Напомним, что сейчас глава Минсоцзащиты находится в учебном центре в Омске. Сегодня она вместе с делегацией от региона продолжает работу по консультации военнослужащих, а также передаёт гуманитарную помощь.