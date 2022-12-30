Год кролика

Соцсети: ДТП с участием «Газели» и автобуса произошло в Барнауле

У одного из участников аварии от удара оторвало колесо

30 декабря 2022, 21:16

На пересечении улиц Попова и Энтузиастов в сторону Павловского тракта произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», движение на участке затруднено.

Согласно кадрам с места происшествия, в аварии приняла участие «Газель» и пассажирский автобус. У грузового автомобиля от удара отлетело колесо. Подробности о наличии пострадавших и подробности столкновения уточняются.

Пассажир погиб при ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск

Пассажир погиб при ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск

Комментарии
    Новости партнеров