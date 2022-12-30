Соцсети: ДТП с участием «Газели» и автобуса произошло в Барнауле
У одного из участников аварии от удара оторвало колесо
30 декабря 2022, 21:16
На пересечении улиц Попова и Энтузиастов в сторону Павловского тракта произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», движение на участке затруднено.
Согласно кадрам с места происшествия, в аварии приняла участие «Газель» и пассажирский автобус. У грузового автомобиля от удара отлетело колесо. Подробности о наличии пострадавших и подробности столкновения уточняются.
Комментарии
Новости партнеров