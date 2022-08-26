Лучше пересесть на автобус. Поехали ли жители Барнаула жить в центр города из-за закрытия моста на Новом рынке

Закрытие путепроводов на Новом рынке глобально не повлияло на рынок недвижимости в Барнауле. Люди массово не поехали жить в центр, потому что считают трудности временными и преодолимыми. Об этом рассказала председатель Союза риелторов Барнаула Марина Ракина на пресс-конференции 26 августа.

«Влияние закрытие моста на рынок недвижимости в Барнауле небольшое. Да, люди, которые работают с раннего времени, с 8 часов утра, либо продают жильё за мостом, либо сдают его в аренду и переезжают жить в центр. Но это единичные случаи, это не глобально. Потому что мы понимаем, что это краткосрочная история, полтора-два года мы поживём в таком формате, но зато потом будем ездить по хорошему, большому мосту», — рассказала Марина Ракина.

Кроме того, эксперт отметила, что живущим за мостом помогает общественный транспорт. На нём по выделенным полосам можно достаточно быстро добраться до работы. Поэтому людям проще и дешевле пересесть с личного автомобиля на автобус, чем переехать жить в центр.

Напомним, что ремонт путепроводов на Новом рынке в Барнауле начался в мае 2022 года и продлится до 30 ноября 2023 года. Всё это время движение на участке перекрыто, оно осуществляется в объезд по специальной схеме. Два старых путепровода уже демонтировали, вместе них построят новые.

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