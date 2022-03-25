Стоянку автомобилей в ночное время ограничат на участке улицы Молодёжной в Барнауле

На участке улицы Молодёжной в Барнауле ограничат парковку в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Дорожные знаки на участке у домов № 2 и № 4 начнут устанавливать с 15 апреля.

«Как сообщают в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, знаки установят для безопасности дорожного движения и беспрепятственной работы дорожной спецтехники», — сказано в пресс-релизе городской администрации.

Водителей просят с пониманием отнестись к изменению дорожной ситуации.