Стоянку автомобилей в ночное время ограничат на участке улицы Молодёжной в Барнауле
Изменения вводят для того, чтобы обеспечить доступ спецтехники и безопасность дорожного движения
25 марта 2022, 13:05, Илья Звягинцев
На участке улицы Молодёжной в Барнауле ограничат парковку в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Дорожные знаки на участке у домов № 2 и № 4 начнут устанавливать с 15 апреля.
«Как сообщают в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, знаки установят для безопасности дорожного движения и беспрепятственной работы дорожной спецтехники», — сказано в пресс-релизе городской администрации.
Водителей просят с пониманием отнестись к изменению дорожной ситуации.
Комментарии
Новости партнеров