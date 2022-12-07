Светофор на 2,5 часа отключили на оживленном перекрестке в Барнауле
Причиной отключения стала необходимость в проведении работ на электросетях
7 декабря 2022, 09:36, Илья Звягинцев
В Барнауле на оживлённом перекрёстке на два с половиной часа отключили светофор. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Электронный регулировщик не будет работать на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна с 9 часов утра до 11:30.
Поводом послужила необходимость в проведении плановых работ на электросетях.
Водителей просят быть внимательными и аккуратными при проезде перекрёстка.
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