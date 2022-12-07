Светофор на 2,5 часа отключили на оживленном перекрестке в Барнауле

Причиной отключения стала необходимость в проведении работ на электросетях

7 декабря 2022, 09:36, Илья Звягинцев

В Барнауле на оживлённом перекрёстке на два с половиной часа отключили светофор. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Электронный регулировщик не будет работать на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна с 9 часов утра до 11:30.

Поводом послужила необходимость в проведении плановых работ на электросетях.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными при проезде перекрёстка.

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