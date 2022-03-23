Светофор на одном из оживленных барнаульских перекрестков в Барнауле изменил режим работы
Это сделано для того, чтобы повысить уровень безопасности дорожного движения на конкретном участке
С 23 марта в Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и ул. 42 Краснознаменной Бригады изменили режим работы светофора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
При помощи этих изменений будут исключены конфликтные точки по улице Антона Петрова.
«Изменения предусмотрены планом мероприятий на 2022 год по обеспечению безопасности дорожного движения в Барнауле. План формируется ежегодно совместно с ОГИБДД по г. Барнаулу, Министерством транспорта Алтайского края. В план включается обустройство искусственных дорожных неровностей на нерегулируемых пешеходных переходах, устройство светофоров и освещение пешеходных переходов», — сказано в сообщении мэрии.