Светофор на одном из оживленных барнаульских перекрестков в Барнауле изменил режим работы

С 23 марта в Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и ул. 42 Краснознаменной Бригады изменили режим работы светофора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

При помощи этих изменений будут исключены конфликтные точки по улице Антона Петрова.