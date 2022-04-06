Светофор на полдня отключат на оживленном участке дороги в Барнауле

6 апреля в Барнауле на оживлённой улице на полдня отключат светофор. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Отключение пройдёт на участке по ул. Юрина, 188, сегодня с 09:00 до 16:00», — сказано в сообщении.

Отмечается, что отключение необходимо для проведения плановых работ на электросетях.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дороге, а также с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.