Светофор на полдня отключат на оживленном участке дороги в Барнауле
Отключение необходимо для проведения технических работ
6 апреля 2022, 08:55, Илья Звягинцев
6 апреля в Барнауле на оживлённой улице на полдня отключат светофор. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Отключение пройдёт на участке по ул. Юрина, 188, сегодня с 09:00 до 16:00», — сказано в сообщении.
Отмечается, что отключение необходимо для проведения плановых работ на электросетях.
Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дороге, а также с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
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