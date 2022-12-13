Такой день. Экстренное избрание нового главы алтайских «афганцев» и 18 новых автобусов для Барнаула

13 декабря состоялось экстренное внеочередное заседание правления Алтайского краевого отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана», на котором избрали исполняющего обязанности руководителя организации. Как стало известно amic.ru, им стал Владислав Павлюков.

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Снег и метель, которые шли с вечера 12 декабря в Барнауле, вызвали серьёзные проблемы на дорогах. Утром интенсивность заторов достигла 9 баллов, а ситуация осложнялась нерабочим светофором на пересечении проспектов Строителей и Социалистического. Вечером краевую столицу сковали 10-балльные пробки.

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Однако метель и снегопад закончатся уже сегодня ночью. По данным синоптиков, в край вернутся сильные морозы. Пока неизвестно, как долго нам вновь придётся терпеть низкие температуры.

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Глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что в 2023 году администрация города планирует закупить 18 новых автобусов за 300 млн рублей. Скорее всего, их отдадут на проблемные маршруты в МУП «Горэлектротранс». В итоге предприятие начнёт перевозить пассажиров в трамваях, троллейбусах и автобусах.