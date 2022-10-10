Такой день. Ребёнок, пострадавший в массовом ДТП, и идея вернуть трудовое воспитание в алтайских школах

Массовая авария с участием как минимум трёх автомобилей произошла прошедшей ночью на выезде из Барнаула. От удара две иномарки отбросило на разные части дороги. Третий пострадавший автомобиль оказался на обочине.

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Происшествия Массовое ДТП произошло ночью на выезде из Барнаула

Позднее стало известно, что после аварии госпитализировали пассажира Toyota Corolla — женщину 1946 года рождения. Водителю Hyundai Solaris и его пассажиру — девочке 2014 года рождения, а также водителю Volkswagen Polo оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась.

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Происшествия Пострадал ребёнок. Подробности массового ДТП на выезде из Барнаула

Злоумышленники, которые изготавливают поддельные повестки, дискредитируют органы власти и частичную мобилизацию, а потому их нужно призывать и отправлять на передовую в первую очередь. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, депутат от Алтайского края Даниил Бессарабов.

Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко считает, что в школах необходимо возвращать трудовое воспитание. Это должно помочь в развитии среднего профобразования, уверен Романенко. Такую точку зрения он высказал на заседании Совета руководителей законодательных органов госвласти субъектов СФО и комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании по образованию и науке.