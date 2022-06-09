Такой день. Серьезное ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле и демонтаж вывесок McDonald's

Власти Алтайского края планируют усилить безопасность здания регионального правительства, а также облагородить его. В рамках ремонта здания на Ленина, 59, рабочие разберут стены, потолки, демонтируют различное оборудование и заменят двери. После этого оборудование нужно будет вернуть на место, затем провести облицовку стен мрамором, а потолок обшить гипсокартоном.

Также краевая администрация планирует обновить крыльцо, асфальт и бордюры.

Основными на этом этапе станут работы по обеспечению безопасности. На проездах по периметру здания правительства установят несколько шлагбаумов, а также болларды — выдвижные дорожные блокираторы.

Кроме того, по периметру планируют установить 12 камер.

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Общество Здание алтайского правительства защитят от террористов и облагородят за 50 млн рублей

В Барнауле с ресторанов сети McDonald's начали снимать вывески. Отмечается, что в ТРЦ «Галактика» вывески нет как на самом заведении, так и на фасаде торгового центра. При этом рекламные баннеры и меню всё ещё оформлены в классическом стиле McDonald's. Сотрудники общепита отметили, что снимать атрибутику начали недавно.

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Общество В Барнауле начали снимать вывески с ресторанов McDonald's

Четыре человека пострадали в ДТП, которое произошло днём 9 июня в Барнауле на Змеиногорском тракте в районе дома № 89. Как рассказали в городском отделении ГИБДД, 45-летняя женщина — водитель Toyota Corolla при повороте налево не уступила дорогу движущемуся со встречного направления автомобилю Nissan, за рулём которого находился 42-летний мужчина.

В результате аварии пострадали оба водителя — женщина находится в больнице, мужчине оказали медицинскую помощь на месте. Отмечается, что в салоне Toyota ехали две девочки — 13-летняя госпитализирована, 12-летней оказали помощь на месте.