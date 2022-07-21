Установку свай под опоры теплоснабжения возле моста у Нового рынка в Барнауле завершат на этой неделе

Работы по устройству буронабивных свай под опоры теплоснабжения возле реконструируемого моста у Нового рынка в Барнауле планируется завершить уже на этой неделе. Как сообщает Telegram-канал Мост, об этом заявил подрядчик ООО «Барнаульское ДСУ №4».

Сейчас завершены работы по устройству трех из четырех опор тепловой сети, которые состоят из 18 буронабивных свай.

«Бурение и бетонирование буронабивных столбов происходит поэтапно. Сначала бурят грунт, затем погружают пространственный арматурный каркас, после чего его бетонируют. На этих опорах будет сделан железобетонный монолитный ростверк. На него установят опору под тепловую сеть, на которую и смонтируем трубу отопления», — сообщили в строительной организации.

Отмечается, что полный комплекс работ по устройству теплосети, проходящей вдоль путепроводов на Ленина, будет выполнен до начала отопительного сезона 2022 года.