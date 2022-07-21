В 31 барнаульскую многоэтажку вернули горячую воду раньше срока

Специалисты барнаульского филиала СГК смогли запустить горячую воду в 31 многоквартирном доме по контуру ТЭЦ-2 на четыре дня раньше. Как сообщает Telegram-канал компании, к ресурсу после опрессовки уже подключены дома на улицах Попова, Монтажников, Веры Кащеевой и Гущина.

Также ресурс подали в два медицинских учреждения, школу, детский сад и ряд административных зданий. Отмечается, что горячей водой уже могут пользоваться 10 тысяч барнаульцев.

Напомним, что плановый запуск горячей воды после второго этапа испытаний теплосетей в контуре ТЭЦ-2 — 25 июля. Сейчас ремонтные бригады устраняют повреждения на трубопроводах.