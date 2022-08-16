В Алтайский край поступил 31 новый школьный автобус и более тысячи единиц оборудования для пищеблоков

В преддверии нового учебного года в Алтайский край поступят 31 новый школьный автобус и более тысячи единиц оборудования для школьных пищеблоков. Об этом рассказала глава Минообрнауки региона Светлана Говорухина на оперативном совещании, сообщает пресс-служба правительства.

Министр отметила, что за счет средств краевого бюджета приобретен 31 школьный автобус. Ожидается поступление еще 55 автобусов, приобретаемых за счет федеральных средств. Также на средства краевого бюджета приобретено около тысячи единиц оборудования для школьных пищеблоков. Кроме того, в образовательные учреждения продолжает поступать новое лабораторное оборудование, компьютерная техника и ученическая мебель.

По поручению губернатора края ведомство продолжает контролировать вопросы зачисления первоклассников в барнаульские школы. В отдельных школах, расположенных в микрорайонах массовой жилой застройки, ощущается дефицит мест в начальных классах. По договоренности с родителями подбираются удобные для посещения школы. Число первоклассников в Барнауле по сравнению с прошлым годом выросло сразу на 20% - с 8 до 10 тысяч.

Также завершился приём заявлений от абитуриентов на поступление в учебные заведения среднего профессионального образования. В этом году учащиеся будут приняты на 11544 бюджетных места — на 130 мест больше, чем в прошлом году. Еще порядка 5,6 тысяч человек поступят на обучение на внебюджетной основе, отметила Говорухина.