В Алтайском крае дежурный по станции предотвратил ДТП на переезде
Сразу три автомобиля проигнорировали предупреждающий сигнал и заехали за опускающийся шлагбаум
18 июля 2022, 12:43, Илья Звягинцев
В Алтайском крае дежурный по железнодорожной станции предотвратил ДТП с участием поезда. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.
Инцидент произошел на станции Камень-на-Оби. Сразу три водителя проигнорировали предупреждающий сигнал и выехали на железнодорожные пути в то время, когда шлагбаумы начали опускаться.
«Дежурный по переезду незамедлительно включил заградительную сигнализацию, предназначенную для оперативного предупреждения машинистов поездов. Затем оперативно опустил устройства защиты переездов для пропуска автотранспорта, оказавшегося на железнодорожных путях», — сказано в сообщении.
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