В Алтайском крае дежурный по станции предотвратил ДТП на переезде

В Алтайском крае дежурный по железнодорожной станции предотвратил ДТП с участием поезда. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

Инцидент произошел на станции Камень-на-Оби. Сразу три водителя проигнорировали предупреждающий сигнал и выехали на железнодорожные пути в то время, когда шлагбаумы начали опускаться.