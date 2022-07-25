В Алтайском крае менее 4% семей могут позволить себе хорошую жизнь

Алтайский край оказался на 78 месте из 85 в рейтинге регионов по численности среднего класса, сообщает РИА Новости.

Под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, ежегодный отпуск и имеют не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека после уплаты всех кредитов.

«На основе данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы, в Алтайском крае доля семей, относящихся к среднему классу, — 3,9%», — говорится в исследовании.

Республика Алтай расположилась в рейтинге на 57 месте. Здесь 6,3% семей можно отнести к среднему классу.

Среди сибирских регионов больше всего представителей среднего класса проживают в Красноярском крае — 19,6% (12 место).

В Ямало-Ненецком округе таких семей оказалось больше 46,6%, а в Чеченской Республике — 1,5%.