В Алтайском крае мужчина с дочерью спас собаку, пострадавшую в ДТП

Барнаулец Андрей Мамаев в социальных сетях рассказал о необычной истории поиска. Мужчина вместе со своей дочерью вернул домой собаку, пострадавшую в ДТП.

Горожанин рассказал, что он остановился на трассе, чтобы помочь пострадавшим в аварии, которая произошла накануне. Девушка с двумя детьми направлялась в гости к родителям в Рубцовск, но не справилась с управлением и слетела в кювет. В салоне автомобиля находились двое детей, но все были пристегнуты и никто не пострадал.

Однако был в этой аварии и еще один участник — черный лабрадор. Он вылетел из салона, потому что был не пристегнут, а после этого, испугавшись, сбежал.

«Мы остались, трезво оценив шансы на выживание домашнего лабрадора, который оказался в дикой природе. Недолго посовещавшись с дочерью, было принято решение о проведении поисково-спасательной операции (благо опыта вагон)», — написал Мамаев, который является руководителем регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Собаку нашли в двух километрах от места аварии, напоили и вернули домой.