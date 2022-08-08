В Алтайском крае пожарные помогли женщине, которой стало плохо в лесу. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Компания из восьми человек, включая троих детей, отправилась в тайгу из села Берёзовка Первомайского района электричкой до станции Тягун, потом тем же способом до станции Тогуленок Заринского района, затем шли пешком около двух часов до таёжной избушки под названием «Скворечник».

На следующий день после начала путешествия женщина 1959 года рождения перестала разговаривать и реагировать на окружающих. Также у неё поднялась температура.

Её сын вернулся в Тогуленок за помощью, но скорая через лес не смогла пробраться к лесному домику.