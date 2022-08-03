В Алтайском крае закупили 25 автомобилей для оказания медицинской помощи

В Алтайском крае купили 25 автомобилей для оказания медицинской помощи. Как сообщает «Алтайская правда», на эти цели в 2022 году выделили 93,2 млн рублей из краевого бюджета.

Из них 13 машин скорой помощи и 12 легковых машин для оказания неотложной медицинской помощи.

Транспорт планируют распределить по медицинским организациям Барнаула, Бийска, Рубцовска и других городов и районов Алтайского края уже в эту пятницу, 5 августа.