В Барнауле могут сделать парковки рядом с выделенными полосами. Зачем они нужны и где появятся?
Городские власти намерены сделать семь стоянок для автомобилей
Власти Барнаула рассматривают возможность организовать парковочные места на дорогах города, где внедрены выделенные полосы для общественного транспорта. Данную инициативу обсудили на совещании по эффективности выделенных полос и организации движения транспорта в связи с их введением, которое прошло в администрации краевой столицы. Рассказываем, где могут появиться эти парковки, зачем они нужны и когда на дорогах с выделенными полосами установят камеры видеофиксации нарушений.
Почему обсуждают эту инициативу?
После внедрения выделенных полос на нехватку парковок пожаловались несколько предпринимателей города. В частности, владельцы кофейни, расположенной возле остановки «Медуниверситет», провели в интернете сбор подписей против выделенной полосы на проспекте Ленина. Из-за знака «Остановка запрещена» клиенты на автомобилях не могли останавливаться в парковочном кармане напротив здания №42 на Ленина.
В итоге глава города Вячеслав Франк дал поручение изучить возможность организации дополнительных парковочных мест на дорожных участках, где появились выделенные полосы. Всего в администрацию города поступило семь обращений от предпринимателей.
Где могут сделать парковки?
Как сообщил в ходе заседания заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин, городские власти внимательно рассмотрели каждое предложение. В итоге на отдельных участках предприняты дополнительные меры в рамках правил дорожного движения. Там, где было необходимо, установлены знаки «Остановка разрешена» для разгрузки габаритного товара и выделены места для парковки лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев поставил перед профильными ведомствами задачу рассмотреть техническую возможность организации парковок и определить места, где они появятся. При этом необходимо будет соблюсти баланс интересов предпринимателей и пассажиров общественного транспорта, регулярно ездящих по выделенным полосам.
Как городские власти оценивают эффективность выделенных полос?
Положительно. Как подчеркнул в ходе совещания Антон Шеломенцев, выделенные полосы имеют положительный эффект для транспортного развития города. Также позитивные изменения отметили сотрудники ГИБДД и перевозчики.
«С введением выделенных полос значительно сократилась аварийность с участием общественного транспорта, меньше стало хаотичного движения автобусов. Теперь они не занимают все полосы движения, что обеспечивает снижение заторовых ситуаций, и что очень важно — сокращается текучка кадров, так как водителям стало более комфортно работать», — рассказал руководитель пассажироперевозящего предприятия ООО «Вектор-Авто» Владимир Заволокин.
Когда на участках дорог с выделенными полосами установят камеры видеофиксации нарушений?
В настоящее время дорожные службы установили уже комплексы фиксаций нарушений на проспекте Строителей и улице Челюскинцев. К сентябрю камеры появятся на проспекте Ленина, Строителей, Калинина.
Согласно данным на конец июля, в Барнауле к административной ответственности за езду по выделенным полосам, предназначенным для общественного транспорта, привлечены 1003 водителя. Сейчас нарушения регистрируют сотрудники ГИБДД. Однако вскоре этим займутся комплексы фото- и видеофиксации.
Где в Барнауле внедрены выделенные полосы для общественного транспорта?
— пр. Ленина (от ул. Партизанской до пл. Октября в направлении путепроводов; от ул. Матросова до ул. Аносова по чётной стороне, от ул. Северо-Западной до ул. Аносова по нечётной стороне);
— пр. Калинина, от пл. Октября до ул. Пионеров в оба направления, от ул. Аносова до ул. Кулагина в направлении центра;
— пр. Калинина, от ул. Аносова до ул. Кулагина в сторону центра;
— ул. Аносова, от пр. Ленина до пр. Калинина;
— ул. Челюскинцев, от пр. Строителей до ул. Партизанской (обособление трамвайных путей) для организации бесперебойной работы трамвайных маршрутов;
— пр. Строителей, от пр. Красноармейского до Павловского тракта;
— пр. Строителей, от ул. Ядринцева до пр. Красноармейского.
Кто может ездить по «выделенкам»?
Как правило, полосы, предназначенные для общественного транспорта, находятся в крайнем правом к обочине ряду и обозначаются буквой «А». Передвигаться по ним могут автобусы всех видов, троллейбусы, маршрутные такси и велосипедисты. А также автомобили, входящие в перечень оперативных служб, имеющие цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Автобусная полоса выделяется специальным знаком 5.14. Действовать он будет до ближайшего перекрёстка или до знака отмены.
Зачем вообще внедрили полосы?
Из-за реконструкции путепровода на проспекте Ленина в Барнауле в районе Нового рынка у ТРЦ «Пионер». Из-за этого мэрии пришлось ограничить движение транспорта по проспекту Ленина из центра города и отправить его в объезд. Чтобы избежать заторов, горожан просят отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. А чтобы стимулировать людей к этому, решено ввести выделенные полосы для автобусов и маршруток. Благодаря этому общественный транспорт не будет простаивать в пробках, что позволит значительно сэкономить время на дорогу. Выделенные полосы будут действовать пока идёт ремонт путепровода — до конца 2023 года. Возможно, после завершения реконструкции объекта полосы оставят на постоянной основе.