В Барнауле могут сделать парковки рядом с выделенными полосами. Зачем они нужны и где появятся?

Власти Барнаула рассматривают возможность организовать парковочные места на дорогах города, где внедрены выделенные полосы для общественного транспорта. Данную инициативу обсудили на совещании по эффективности выделенных полос и организации движения транспорта в связи с их введением, которое прошло в администрации краевой столицы. Рассказываем, где могут появиться эти парковки, зачем они нужны и когда на дорогах с выделенными полосами установят камеры видеофиксации нарушений.

Почему обсуждают эту инициативу?

После внедрения выделенных полос на нехватку парковок пожаловались несколько предпринимателей города. В частности, владельцы кофейни, расположенной возле остановки «Медуниверситет», провели в интернете сбор подписей против выделенной полосы на проспекте Ленина. Из-за знака «Остановка запрещена» клиенты на автомобилях не могли останавливаться в парковочном кармане напротив здания №42 на Ленина.

В итоге глава города Вячеслав Франк дал поручение изучить возможность организации дополнительных парковочных мест на дорожных участках, где появились выделенные полосы. Всего в администрацию города поступило семь обращений от предпринимателей.

Новости

Общество «Невозможно молчать». Барнаульская кофейня собирает подписи против выделенной полосы на проспекте Ленина

Где могут сделать парковки?

Как сообщил в ходе заседания заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин, городские власти внимательно рассмотрели каждое предложение. В итоге на отдельных участках предприняты дополнительные меры в рамках правил дорожного движения. Там, где было необходимо, установлены знаки «Остановка разрешена» для разгрузки габаритного товара и выделены места для парковки лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев поставил перед профильными ведомствами задачу рассмотреть техническую возможность организации парковок и определить места, где они появятся. При этом необходимо будет соблюсти баланс интересов предпринимателей и пассажиров общественного транспорта, регулярно ездящих по выделенным полосам.

Новости

Общество Как ездить по выделенным полосам в Барнауле, чтобы не нарваться на штраф. Инструкция

Как городские власти оценивают эффективность выделенных полос?

Положительно. Как подчеркнул в ходе совещания Антон Шеломенцев, выделенные полосы имеют положительный эффект для транспортного развития города. Также позитивные изменения отметили сотрудники ГИБДД и перевозчики.

«С введением выделенных полос значительно сократилась аварийность с участием общественного транспорта, меньше стало хаотичного движения автобусов. Теперь они не занимают все полосы движения, что обеспечивает снижение заторовых ситуаций, и что очень важно — сокращается текучка кадров, так как водителям стало более комфортно работать», — рассказал руководитель пассажироперевозящего предприятия ООО «Вектор-Авто» Владимир Заволокин.

Когда на участках дорог с выделенными полосами установят камеры видеофиксации нарушений?

В настоящее время дорожные службы установили уже комплексы фиксаций нарушений на проспекте Строителей и улице Челюскинцев. К сентябрю камеры появятся на проспекте Ленина, Строителей, Калинина.

Согласно данным на конец июля, в Барнауле к административной ответственности за езду по выделенным полосам, предназначенным для общественного транспорта, привлечены 1003 водителя. Сейчас нарушения регистрируют сотрудники ГИБДД. Однако вскоре этим займутся комплексы фото- и видеофиксации.

Новости

Общество В чужом ряду. Почему в Барнауле пока не работают «выделенки» для автобусов и как это планируют исправить

Где в Барнауле внедрены выделенные полосы для общественного транспорта?

— пр. Ленина (от ул. Партизанской до пл. Октября в направлении путепроводов; от ул. Матросова до ул. Аносова по чётной стороне, от ул. Северо-Западной до ул. Аносова по нечётной стороне);

— пр. Калинина, от пл. Октября до ул. Пионеров в оба направления, от ул. Аносова до ул. Кулагина в направлении центра;

— пр. Калинина, от ул. Аносова до ул. Кулагина в сторону центра;

— ул. Аносова, от пр. Ленина до пр. Калинина;

— ул. Челюскинцев, от пр. Строителей до ул. Партизанской (обособление трамвайных путей) для организации бесперебойной работы трамвайных маршрутов;

— пр. Строителей, от пр. Красноармейского до Павловского тракта;

— пр. Строителей, от ул. Ядринцева до пр. Красноармейского.

Кто может ездить по «выделенкам»?

Как правило, полосы, предназначенные для общественного транспорта, находятся в крайнем правом к обочине ряду и обозначаются буквой «А». Передвигаться по ним могут автобусы всех видов, троллейбусы, маршрутные такси и велосипедисты. А также автомобили, входящие в перечень оперативных служб, имеющие цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Автобусная полоса выделяется специальным знаком 5.14. Действовать он будет до ближайшего перекрёстка или до знака отмены.

Зачем вообще внедрили полосы?

Из-за реконструкции путепровода на проспекте Ленина в Барнауле в районе Нового рынка у ТРЦ «Пионер». Из-за этого мэрии пришлось ограничить движение транспорта по проспекту Ленина из центра города и отправить его в объезд. Чтобы избежать заторов, горожан просят отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. А чтобы стимулировать людей к этому, решено ввести выделенные полосы для автобусов и маршруток. Благодаря этому общественный транспорт не будет простаивать в пробках, что позволит значительно сэкономить время на дорогу. Выделенные полосы будут действовать пока идёт ремонт путепровода — до конца 2023 года. Возможно, после завершения реконструкции объекта полосы оставят на постоянной основе.