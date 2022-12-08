В Барнауле налоговая признала незаконным предложение водителей маршруток перевести деньги на карту

Управление ФНС России по Алтайскому краю назвало неправомерными действия шестерых перевозчиков, водители которых просят оплачивать проезд на личную банковскую карту, отказываясь от использования контрольно-кассовой техники (ККТ). Как сообщает «Банкфакс», налоговики назвали подобное административным правонарушением.

Напомним, что по закону перевозчики всегда должны использовать контрольно-кассовую технику, чтобы покупатель мог сразу после расчёта или несколько позже, в течение суток, получить кассовый чек. Правило действует для всех маршрутов, а потому заявления о том, что он якобы не находится в цифровой системе «Центртранса», не работают.

При этом барнаульцы нередко сталкиваются с ситуациями, при которых водители не фиксируют процесс оплаты — обращения об этом регулярно появляются в социальных сетях. Их водители либо просят платить наличными, либо переводом на карту — если терминал у них и имеется, то зачастую он «неисправен».

Издание обратилось в ФНС России и назвало автоперевозчиков, на которых жаловались горожане. Речь идёт о компаниях «Автомиг» (автобусный маршрут № 27), «Командирское» (№ 27), «ПромСтройСервис» (№ 10), ИП Падеров Е. Л. (№ 1), ИП Матусович Ю. П. (№ 51, 77), «Бизнес-Авто» (№ 51, 77), «ВЕКТОР АВТО» (№ 57), «Транс-Лайн» (№ 33). «Банкфакс» интересовался, проводились ли в их отношении проверки в последние три года.

В управлении сообщили, что за прошедшие три года налоговые органы проводили проверки в отношении шести из восьми перевозчиков, в ходе которых установлены факты неприменения контрольно-кассовой техники в момент расчёта. Их результаты реализовали в «соответствии с действующим законодательством». В ведомстве подчеркнули, что уход от использования ККТ для должностных лиц влечёт штраф в размере от четверти до половины суммы расчёта. Для юридических лиц всё серьёзней — от трёх четвертей суммы расчёта, но не менее 30 тысяч рублей.

В управлении отметили, что при расчётах за проезд в общественном транспорте ККТ должна применяться в обязательном порядке. Факты переводов на личные счета водителей и кондукторов могут трактоваться как способ минимизации дохода перевозчика в целях неуплаты налогов. При этом они не защищают права клиентов — в случае ДТП или другого инцидента пассажир не всегда сможет доказать даже то, что он вообще ехал в этом автобусе.

Новости

Авто «Завтра ездить будет не на чем». Мэр Барнаула выступил за рост платы в общественном транспорте

При этом специалисты подчеркнули, что кассовый чек — это вовсе не билет. Согласно современному законодательству, при расчёте перевозчик обязан выдать пассажиру бумажный билет с QR-кодом. Перевозчик должен сформировать данные для отчёта в течение суток. Если по истечении этого срока чек получить не удалось, это также может считаться правонарушением. За невыдачу чека предусмотрена ответственность: предупреждение или штраф в размере 2 тысяч рублей для должностных лиц и до 10 тысяч рублей — для компаний.