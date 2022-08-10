В Барнауле построили новую дорогу за 11,3 миллиона рублей к новому микрорайону

Строительство новой автодороги на улице 6-й Нагорной к новому микрорайону завершили в Барнауле. Дорога, протяжённостью около километра, появилась в рамках государственно-частного партнёрства. На возведение объекта потратили 11,3 миллиона рублей, около 5 миллионов из которых выделили из городского бюджета. Одним из первых новую дорогу оценил глава Барнаула Вячеслав Франк, сообщает пресс-служба мэрии.

Новый строящийся микрорайон расположен в западном направлении от существующей пятиэтажной застройки по улице 6-й Нагорной. Проектом предусмотрено строительство 13 многоквартирных жилых домов с населением более 6,5 тысячи человек. Работы на данной территории города ведут два застройщика: ООО СЗ «Домстрой-Барнаул» и ООО СЗ «Серебряный бор». В микрорайоне уже построили четыре многоквартирных дома, в которых проживают порядка 1300 человек.

По словам Вячеслава Франка, новый микрорайон — яркий пример современной комплексной застройки. Здесь уже есть площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, а также велосипедная дорожка. Кроме того, в данной части краевой столицы планируют также построить шесть подземных автостоянок, два гаража-стоянки со встроенными объектами общественного назначения, а также школу на 1100 мест, детский сад на 300 мест, учреждения дополнительного образования.

«Как только были сданы первые квартиры в строящемся микрорайоне, люди заселились, стали обращаться по поводу отсутствия нормальной дороги. Это справедливое замечание, жилая среда должна быть комфортной. По обращению жителей в план текущего ремонта на 2022 год был включён участок дороги по улице 6-й Нагорной — от Змеиногорского тракта до жилых пятиэтажных домов — протяжённостью 630 метров», — отметил Вячеслав Франк.

По словам главы города, ещё около 450 метров дороги построила компания ООО «Строительная Перспектива», вложив 6,3 миллиона рублей.

«Строящийся микрорайон — это ещё и хороший пример государственно-частного партнёрства, когда при возведении жилых кварталов застройщик за счёт собственных средств создает объекты транспортной инфраструктуры», — добавил глава Барнаула.

Строительством более протяжённого участка новой дороги занималось МБУ «Автодорстрой». По словам руководителя Андрея Курышина, на это понадобилось пять дней. Общая площадь нового дорожного полотна — 4,5 тысячи квадратных метров. Дорожники провели частичное фрезерование старого покрытия дороги, выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин щебнем. В ближайшее время будет продолжено благоустройство территории: обустроят пешеходные переходы, тротуары и установят освещение.

«Кроме выполненных работ, в 2022 году будет проведена модернизация светофорного объекта на пересечении Змеиногорского тракта с ул. 6-й Нагорной. Будут установлены дополнительные стойки, обновлены существующие и установлены новые светофоры, в том числе для пешеходов. Появятся светодиодные светильники для дополнительной подсветки пешеходных переходов», — приводит пресс-служба слова Андрея Курышина.

Важность появления новой дороги в строящемся квартале отметила и главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра Ирина Молчанова. По мнению медика, это позволит своевременно скорой помощи и другому спецтранспорту добираться к жителям нового жилого комплекса.

«Рядом расположены такие крупные медицинские учреждения, как краевая клиническая больница, краевой клинический перинатальный центр „Дар“ и другие. Обеспечение беспрепятственного проезда спецтранспорта к большим жилым комплексам — несомненно, одна из важных задач», — отметила Молчанова.