В Барнауле продают очень дорогое фото Путина с автографом

В Алтайском крае на сайте «Авито» продают фотографию президента России Владимира Путина с подписью, сообщает «Бийский рабочий».

«Лично подписывал В.В. Путин», — говорится в объявлении.

Фотографию президента продаёт житель Барнаула. Он не указывает, когда и при каких обстоятельствах глава государства оставил автограф, но просит за товар 1 млн рублей.

Примечательно, что на сайте объявлений периодически появляются предложения купить автографы Путина, но за более низкую цену. Например, в Москве такой товар можно приобрести за 340 тысяч рублей.

Ранее кабриолет с автографом Путина в виде сердечка продали за 20 тысяч евро.