В Барнауле состоялся праздничный салют над Обью. Фото и видео

Праздничный салют отгремел над Обью в Барнауле. Для города это стали первые фейерверки, которые запустили в честь Первомая. Фотокорреспондент amic.ru посетил городскую набережную и сфотографировал торжественные залпы.

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Напомним, салют — не единственное, что состоялось в краевой столице 1 мая. День начался с шествий и митингов, а позднее продолжился показательными выступлениями спасателей. После этого празднования полностью переместились на набережную — кроме развлекательной программы, по Оби прошёл парад кораблей.