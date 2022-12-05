В Барнауле в следующем году начнут замену аварийного моста через Барнаулку

В следующем году барнаульские власти займутся аварийным мостом через Барнаулку на проезде Канатном. Как заявили в пресс-центре мэрии, до июля 2023 года подготовят проектно-сметную документацию для восстановления объекта.

Электронный аукцион на ее подготовку объявили 2 декабря. Позднее власти определят источник финансирования для демонтажных и строительных работ. До момента ремонта движение по мосту ограничено — установлены знаки «Въезд запрещен» и «Движение пешеходов запрещено». Жителей призывают пользоваться альтернативным проездом — по мосту на дамбе.

В мэрии подчеркнули, что мост возводили, но так и не закончили. Официально его не ввели в эксплуатацию, а потому и не обслуживали. В 2015 году в рамках муниципального контракта мост обследовали и заключили, что он находится в аварийном состоянии. Единственный способ облагородить участок — снести старый и построить новый мост.