В Барнауле после сноса мотоцикла у «Байк-бара» нашли семейство домашних крыс

В Барнауле рядом с площадкой у «Байк-бара», где стоял легендарный железный мотоцикл, нашли семейство из двух ручных крыс, сообщает «Толк».

Грызунов оставили на бетонном парапете среди кленовых веток, рядом лежала банка с остатками корма. Людей белая крыса и ее серый детеныш не боялись.

В зоомагазине по соседству рассказали, что на днях к ним зашел незнакомец и предложил забрать питомцев, но сотрудницы ему отказали. Горожанин после этого оставил хвостатых на улице.

Крыс в итоге приютила одна из продавщиц зоомагазина, она намерена найти им новых хозяев.

В начале июля возле барнаульского «Байк-бара» на Красноармейском проспекте снесли знаменитый мотоцикл, который находился в этом месте с нулевых, и увезли его на пляж «Водный мир». Убрали арт-объект ради парковки, которую требовали местные жители.