Велосипедист встретил медведя на трассе под Новосибирском
Мужчина остановился для того, чтобы заснять животное, но проезжающий мимо водитель посоветовал ему «бежать»
13 июля 2022, 17:15, Илья Звягинцев
Велосипедист встретил медведя на трассе под Новосибирском. Об этом мужчина рассказал «КП-Новосибирск».
«Встретил медведя в Болотнинском районе, на границе с Томской областью. Еду, смотрю — он из леса вышел, на меня посмотрел и встал на задние лапы. Я отъехал метров 300, достал камеру», — цитирует велосипедиста информационный портал.
Велосипедист добавил, что через некоторое время мимо медведя проехала машина и он вновь поднялся на задние лапы.
Мужчина, который проезжал мимо велосипедиста, посоветовал ему поскорее уезжать от дикого зверя.
Комментарии
Новости партнеров