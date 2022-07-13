Велосипедист встретил медведя на трассе под Новосибирском. Об этом мужчина рассказал «КП-Новосибирск».

«Встретил медведя в Болотнинском районе, на границе с Томской областью. Еду, смотрю — он из леса вышел, на меня посмотрел и встал на задние лапы. Я отъехал метров 300, достал камеру», — цитирует велосипедиста информационный портал.

Велосипедист добавил, что через некоторое время мимо медведя проехала машина и он вновь поднялся на задние лапы.

Мужчина, который проезжал мимо велосипедиста, посоветовал ему поскорее уезжать от дикого зверя.