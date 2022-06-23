Военные на три часа перекроют движение по Чуйскому тракту в Алтайском крае 24 июня

Из-за военных учений 24 июня на одном из участков Чуйского тракта ограничат движение для всего автотранспорта. Как сообщает региональный ГИБДД, с 04:00 до 07:00 движение будет закрыто на автодороге ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Озерки — а/д Первомайское — Новокраюшкино — н.п. Новокраюшкино.

В ведомстве призывают водителей с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и по возможности планировать дорогу с учётом перекрытий.