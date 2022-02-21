Замгенпрокурора РФ поручил «дисквалифицировать» руководство аварийной котельной в Алтайском крае

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин потребовал привлечь к ответственности руководство аварийной котельной в селе Павловск Алтайского края, которая обслуживает более 100 жилых домов и девять социально значимых объектов. Как сообщает ТАСС, причиной критики стали трещины в здании и возможные нарушения трудового законодательства.

В ходе рабочего визита в Алтайский край в понедельник, 21 февраля, Демешин посетил котельную в селе Павловск. В августе минувшего года Ростехнадзор выявил несколько нарушений в здании котельной с трещинами в стенах. Демешин в ходе посещения котельной обратил внимание на мусор и открытые ямы на территории опасного промышленного объекта, раскритиковал состояние крыши.

«Во-первых, необходимо рассмотреть вопрос о привлечении к административной ответственности за риски — ямы, бардак на предприятии. Во-вторых, срочно на этой неделе выйти с иском о понуждении устранить замечания Ростехнадзора, которые влекут за собой опасность для жизни и здоровья людей. Необходимо дать правовую оценку муниципальному образованию, рассмотреть вопрос об административной дисквалификации за ненадлежащее состояние территории и опасных промышленных объектов — руководителя муниципального образования либо директора МУП. Обеспечить выездную проверку госинспекции труда, чтобы они посмотрели, в каких условиях работают люди», — заявил Демешин, обращаясь к прокурору региона Антону Герману.

По словам Демешина, последнее ознакомление сотрудников предприятия о рисках на рабочем месте проведено 12 января — это создаёт угрозу жизни и здоровья сотрудников МУПа. Демешин отметил трещины на стенах здания, теплопотери и несколько других нарушений. В свою очередь, руководство МУП сообщило о том, что сейчас в селе определяют подрядчика на разработку проектно-сметной документации для строительства новой котельной.