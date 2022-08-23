Женская сборная Алтайского края по хоккею разгромила команду Республики Крым со счётом 14:0

Алтайские хоккеистки одержали вторую победу в Казани. Там продолжается женский турнир по хоккею на траве в рамках всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.

Сегодня сборная Алтайского края разгромила команду Республики Крым со счётом 14:0. В первой игре 21 августа алтайские хоккеистки также одержали уверенную победу над командой Пермского края с результатом 6:2.

Завтра и послезавтра сборной края предстоят заключительные матчи группового этапа против команд Московской и Свердловской областей соответственно. Завершится хоккейный турнир 28 августа. На следующий день в московском спорткомплексе «Лужники» пройдёт церемония закрытия игр.

Напомним, что состав сборной Алтайского края сформирован на основе барнаульского «Коммунальщика».