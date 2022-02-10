Жириновский две недели мог скрывать то, что он заражен коронавирусом

Российский политик, глава ЛДПР Владимир Жириновский мог две недели скрывать то, что он заражён коронавирусом. Об этом сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на собственные источники.

Сотрудникам партии сказали, что Жириновский просто ушёл на дистанционную работу, для того чтобы избежать заражения “омикрон”-штаммом коронавируса, однако политик в это время уже был инфицирован.

О том, что Жириновский болеет, знал только узкий круг людей, среди которых его охранники и приближённые к нему лица.

Политик находится в больнице и получает всю необходимую помощь врачей.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Жириновский подключён к аппарату ИВЛ, однако в Минздраве эту информацию опровергли.