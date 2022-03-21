Жители Рубцовска устроили охоту на недобросовестных ассенизаторов

В Рубцовске развернулась борьба между недобросовестными ассенизаторами и жителями города. Об этом сообщает Mash Siberia.

Машины для откачки отходов из канализации нанимают жители частных домов. Водоканал выделил им канализационную яму на пересечении Тракторной и Светлова, но водители предпочитают сливать нечистоты где попало. Из-за этого в городе появилось уже несколько зловонных омутов.

Это наносит вред как экологии, так и самим горожанам, которые страдают от неприятного запаха.

В городской администрации людям помочь не смогли и посоветовали обращаться в полицию. Теперь горожане с камерами караулят грузовики у мест незаконных сливов, чтобы снять их на видео.