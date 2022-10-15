Жительница Барнаула пожаловалась на коммунальные работы, из-за которых портится свежий асфальт

Жительница Барнаула пожаловалась на затянувшиеся коммунальные работы на улице Кутузова, возле дома № 73/1. Согласно публикации Barnaul 22, горожанка недовольна тем, что откачиваемую воду якобы сбрасывают самотеком по улице до Барнаулки.

Работы на участке продолжаются уже неделю. Рабочие раскопали участок ради доступа к трубам, а воду из ямы откачивают насосом.

«Месяц назад по этой улице был уложен новый асфальт, но без бордюров. Сейчас вода размывает грунт вдоль нового асфальта и, как результат, весной опять будут обломанные края асфальта, ямы и грязь в местах, где ходят пешеходы, так как тротуары не предусмотрены в частном секторе. На перекрёстке постоянно озеро, и что там будет с асфальтом — непонятно», — пишет женщина.

Горожанка предложила отключить воду на один день и сразу исправить поломку, а не растягивать работы на длительный срок.