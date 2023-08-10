Осознанный вклад в экологию: куда в Барнауле сдать макулатуру напрямую переработчику?

Рассказываем, где расположен пункт приема, какую макулатуру там принимают и что из нее потом делают

10 августа 2023, 08:00, ИА Амител LjN8K9674

Макулатура / Фото: "СибТара"

Сортировка и переработка мусора – давно уже не новшество. Это один из самых эффективных и безопасных способов борьбы с растущими свалками. Сегодня технологии позволяют перерабатывать разные виды отходов. Например, из мусора строят детские площадки и даже шьют новую одежду. И если пластик начали сдавать относительно недавно, то макулатуру принимали еще в СССР. Такую добрую традицию, конечно, нельзя забывать. Сдавая бумагу на переработку, вы не только спасаете дерево и поддерживаете экологию, но еще и зарабатываете. При таком осознанном подходе к возможности вторичного использования ресурсов выигрывают все.

Кто принимает бумажные отходы на переработку?

В Алтайском крае, например, этим занимается компания "СибТара". Это в прямом смысле одно из самых экологичных предприятий перерабатывающей промышленности в регионе.

Одно из основных направлений работы – прием и переработка макулатуры. Вторичное использование бумажного сырья снижает экологическую нагрузку и защищает леса от вырубки. В результате деятельности компании "СибТара" только за 2022 год было спасено 65 127 деревьев.

Кто может сдать макулатуру?

Отходы принимают и от организаций, и от физических лиц по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 1/2.

Доставить макулатуру до пункта приема можно самостоятельно либо воспользоваться бесплатной услугой вывоза по Барнаулу.

Какую макулатуру можно сдать?

Сдавать можно:

бумажные отходы;

упаковку из бумаги и картона;

бумажные архивы организаций, в том числе секретную документацию.

Компания "СибТара" предоставляет все необходимые документы, подтверждающие выполнение нормативов утилизации.

Что потом делают из этой макулатуры?

Из бумажных отходов компания производит экологичную упаковку для яиц – это всем известные контейнеры и решетки.

Компания "СибТара" занимает второе место в России по производству бугорчатой тары для яиц, а также является одним из крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в Сибири.

В связи с повышением спроса на контейнеры для яиц из переработанного сырья в 2023 году на предприятии приобрели еще одну линию для их производства мощностью 3,5 млн штук в месяц. Это позволит увеличить объем выпуска продукции на 30% и дополнительно создать 40 рабочих мест.

Кстати, узнать актуальную информацию по открытым вакансиям можно на сайте hh.ru*.

















































Макулатура и ее переработка / Фото: "СибТара"

А по какой цене принимают?

Цена зависит от вида сдаваемой макулатуры и объемов. Ее можно узнать у агента по сбору по номеру: 8 (913) 210-02-37 или написать на WhatsApp.

Кстати, всем подписчикам официального сообщества "СибТара" во "ВКонтакте" начисляют +1 рубль за каждый сдаваемый килограмм макулатуры. Поэтому подписываться на социальную сеть выгодно вдвойне: можно не только быть в курсе новостей и событий компании, узнавать, сколько деревьев было спасено за прошедший месяц, а еще и повышать свою прибыль. Как говорится, копейка рубль бережет.

ООО "Компания Сибтара"

Адрес пункта приема макулатуры: Барнаул, ул. Малахова, 1/2

Тел/WhatsApp: 8 (913) 210-02-37

Официальный сайт: Сибтара.рф

Официальное сообщество во "ВКонтакте"*hh.ru ("хх.ру" – сервис, который помогает найти работу и подобрать персонал).

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