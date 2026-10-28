Заемщики стремятся уменьшить ежемесячные платежи и снизить финансовую нагрузку

28 октября 2026, 18:30, ИА Амител

Банк / Изображение сгенерировано в нейросети "ЧатДжиПиТи" / amic.ru

В России растет спрос на рефинансирование кредитов наличными. Заемщики все чаще пересматривают условия действующих договоров, чтобы сократить ежемесячные выплаты и сделать долговую нагрузку комфортнее. О такой тенденции в среду, 28 октября, сообщили в ВТБ. Тенденцию подтверждает и Объединенное кредитное бюро.

Как вырос спрос на рефинансирование кредитов?

В третьем квартале 2026 года объем выдач на рефинансирование потребительских кредитов увеличился на 32% по сравнению со вторым, а их доля в общем объеме продаж кредитов наличными с начала года выросла втрое, сообщили в банке.

Средняя сумма займа достигла примерно 1 млн рублей, прибавив 8% с января. При этом срок рефинансирования практически не изменился и составляет четыре года и девять месяцев. Россияне предпочитают не сокращать период выплат, а уменьшать размер ежемесячного взноса.

"Спрос на рефинансирование диктуется не столько изменением ставок, сколько осознанным подходом заемщиков к управлению долговой нагрузкой. Даже в условиях, когда кредитные ставки держатся на текущем уровне, люди видят эффект от консолидации: несколько дорогих кредитов заменяются одним, а ежемесячный платеж становится ниже", — пояснил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Что происходит с рефинансированием в России?

О росте говорят и данные Объединенного кредитного бюро. За январь — июнь 2026 года россияне направили на погашение прежних кредитов за счет новых займов 430,52 млрд рублей. Это на 209% больше, чем годом ранее, и на 43% выше результата второго полугодия 2025-го.

Только в первом полугодии заемщики получили 349,16 млрд рублей сверх сумм прежней задолженности.

В июне объем рефинансирования достиг 92,73 млрд рублей — максимального уровня с начала 2025 года. По сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 120,1%.

При этом 54,7% суммы пришлось на переоформление долгов в первоначальном банке, остальное — на переход в другие кредитные организации. Средний размер таких займов составил 454 и 512 тысяч рублей соответственно. Средний срок — четыре года и восемь месяцев.