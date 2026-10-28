Троих детей, выживших в жестокой "семейной расправе" в Челябинске, поместили в больницу
В медучреждение попали младенец и два его старших брата
28 октября 2026, 18:11, ИА Амител
Младенца и двух его братьев, мать и сестру которых нашли в квартире убитыми, поместили в детскую больницу Челябинска для реабилитации и психологической помощи. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве социальных отношений Челябинской области.
Напомним, в одном из домов нового микрорайона города "Вишневая горка" нашли три тела — мужчины, женщины и 15-летней школьницы с признаками насильственной смерти. По предварительной версии, муж убил супругу и ее дочь, после чего совершил суицид. Взрослые состояли в официальном браке, подросток приходилась главе семейства падчерицей. У погибшей матери остались двое детей от других отношений и самый младший — от супруга.
"После случившегося все трое детей — мальчики 2020, 2022 и 2026 годов рождения — помещены в детскую больницу для проведения реабилитационных мероприятий и оказания психологической помощи", — заявили в министерстве.
По словам шестилетнего сына, который стал свидетелем трагедии, родители поссорились: мать назвала его отчима предателем, из-за чего возник конфликт, в результате которого мужчина убил жену и прибежавшую на шум дочь. Затем он покончил с собой.
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зачем тащат любовников в семью к детям?! женщины, ну вы уже будьте людьми-то! детей то своих же пожалейте