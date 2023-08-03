Пилот выжил. Появились подробности крушения параплана на Алтае

По словам организатора соревнований, пилот попал в зону высокой турбулентности и был вынужден применить запасной парашют

03 августа 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пилот выжил при крушении параплана в Горном Алтае, пишет "Газета.ру".

Напомним, летательный аппарат упал в горах вблизи села Курай в Кош-Агачском районе 2 августа в ходе соревнований. Организатор Кубка России по парапланеризму Артем Соколов рассказал изданию, что новосибирский пилот Александр Скворцов (чемпион России 2022 года) уцелел, по рации он был "бодр и весел".

"Пилот летел по соревновательной задаче. Попал в зону высокой турбулентности, после чего применил запасной парашют. Посадка пришлась на склон горы. Пилот после приземления почувствовал боль в пояснице. Это часто бывает при компрессионном переломе позвоночника. Мы запретили ему самостоятельно спускаться и отправили группу спасателей с медиками", – сообщил Соколов.

Также он добавил, что о характере травм пилота можно будет говорить только после того, как сделают снимок, но "ничего критичного не произошло".

Транспортная прокуратура тем временем выясняет все обстоятельства случившегося.