Почти 500 человек посетили барнаульский зоопарк в первый день нового года

02 января 2026, 08:30, ИА Амител

Посетители / Фото: Барнаульский зоопарк

В первый день 2026 года барнаульский зоопарк "Лесная сказка" посетили 495 человек. Праздничную программу для гостей 1 января лично провел директор учреждения Сергей Писарев, организовав традиционную экскурсию.

В рамках мероприятия посетители смогли понаблюдать за показательным кормлением животных и узнали о планах зоопарка на наступивший год. Для гостей, пришедших в новогодних костюмах, организаторы подготовили специальные подарки.

«Друзья, мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Вы, дорогие гости, зарядили нас энергией. Спасибо всем, кто был с нами», – поблагодарили посетителей представители зоопарка в своем Telegram-канале.

В праздничные дни зоопарк продолжает работать в обычном режиме с 10:00 до 17:00. Следующая тематическая экскурсия запланирована на 7 января.

