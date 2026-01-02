Почти 500 человек посетили барнаульский зоопарк в первый день нового года
Праздничную программу для гостей лично провел директор учреждения
02 января 2026, 08:30, ИА Амител
В первый день 2026 года барнаульский зоопарк "Лесная сказка" посетили 495 человек. Праздничную программу для гостей 1 января лично провел директор учреждения Сергей Писарев, организовав традиционную экскурсию.
В рамках мероприятия посетители смогли понаблюдать за показательным кормлением животных и узнали о планах зоопарка на наступивший год. Для гостей, пришедших в новогодних костюмах, организаторы подготовили специальные подарки.
«Друзья, мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Вы, дорогие гости, зарядили нас энергией. Спасибо всем, кто был с нами», – поблагодарили посетителей представители зоопарка в своем Telegram-канале.
В праздничные дни зоопарк продолжает работать в обычном режиме с 10:00 до 17:00. Следующая тематическая экскурсия запланирована на 7 января.
Ранее сообщалось, что для подросшего зубра, который в начале декабря появился в зоопарке Барнаула, ищут подругу. Программа по восстановлению популяции зубров – один из самых успешных примеров реинтродукции (выпуску в дикую природу) вида, исчезнувшего из дикой природы.
09:05:40 02-01-2026
Человек 70 на картинке.
10:12:47 02-01-2026
Гость (09:05:40 02-01-2026) Человек 70 на картинке. ... Почти 500 человек посетили барнаульский зоопарк в первый день нового года. Нигде не сказано что единомоментно.
10:40:14 02-01-2026
Объясняю! На момент начала экскурсии в кассе было продано 495 билетов! Эскурсия началась ровно в 12 а в кассе стояла длинная очерелдь. Поэтому более 500. Еще есть вопрсы? Всех с наступившим!
Отличного настроения!🤣🤣🤣🤣 7 января экскурсия в 14.00!! Приходите!
22:26:57 02-01-2026
Сергей Писарев (10:40:14 02-01-2026) Объясняю! На момент начала экскурсии в кассе было продано 49... Не объясняйте, он даже на картинке не правильно посчитал количество человек)))
13:42:54 02-01-2026
А правда, что самка манула поедет в московский зоопарк к коту? Она потом вернётся? Чьи будут котята? Почему в Новосибирск не отправили?
18:42:50 02-01-2026
Наши манулы брат с сестрой из Новсибирска. Поэтому отправили к не родственнику. Эта самка останется там а к нам приедет другая и потом будут котятами!🤣🤣🤣