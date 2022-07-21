«Чтобы был результат». Лидер «Новых людей» на Алтае оставил должность в волонтерском движении

Руководитель реготделения партии «Новые люди» (НЛ) в Алтайском крае Никита Федюнин принял решение оставить пост президента Алтайского центра развития добровольчества. Об этом политик рассказал на своей странице «ВКонтакте».

«В июне меня избрали председателем регионального отделения партии „Новые люди“. Вникнув в партийные проблемы, я понял, что совмещать два этих больших дела, два поста не получится. Чтобы был результат, в дело нужно уходить с головой, а голова одна. Я решил сосредоточится на работе председателя регионального отделения партии», — пояснил Федюнин.

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Он отметил, что занимается добровольчеством уже около 10 лет, а также поблагодарил своих коллег за совместную работу и реализованные проекты. «В АЦРД мы создали крепкую, эффективную команду, вырастили лидеров. Уверен, что из их числа изберут нового президента, который будет руководить Центром и развивать волонтерское движение в крае», — подчеркнул руководитель краевого отделения «Новых Людей».

Что известно о Никите Федюнине

Никита Федюнин родился 24 марта 1996 года в Камне-на-Оби. Учился на социологическом факультете АлтГУ. Работал руководителем Алтайского ресурсного центра добровольчества. В 2020 году возглавлял региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», который оказывал адресную помощь жителям и краевой системе здравоохранения в период пандемии. Награждён благодарственным письмом президента РФ Владимира Путина и памятной медалью «За бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».