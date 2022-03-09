Киев просит Шольца поспособствовать в организации переговоров Путина и Зеленского
Представители Украины уверены в том, что переговоры с Россией возможны только на президентском уровне
9 марта 2022, 19:01, Илья Звягинцев
Представители Киева обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой помочь в организации переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом рассказал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Единственные серьёзные переговоры, которые могут быть проведены с русскими, были бы возможны на президентском уровне. Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу», — рассказал он в разговоре с РИА Новости.
Напомним, ранее делегации России и Украины провели три раунда переговоров.
Владимир Зеленский уже несколько раз предлагал Владимиру Путину личную встречу.
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