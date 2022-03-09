Киев просит Шольца поспособствовать в организации переговоров Путина и Зеленского

Представители Киева обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой помочь в организации переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом рассказал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Единственные серьёзные переговоры, которые могут быть проведены с русскими, были бы возможны на президентском уровне. Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу», — рассказал он в разговоре с РИА Новости.

Напомним, ранее делегации России и Украины провели три раунда переговоров.

Владимир Зеленский уже несколько раз предлагал Владимиру Путину личную встречу.