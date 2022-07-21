Президент Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, у него умеренные симптомы, он работает удаленно. Как пишет РИА Новости об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что президент прошел полную вакцинацию, сделал два дополнительных укола вакциной и «испытывает очень умеренные симптомы». Байден продолжит работать удаленно до тех пор, пока не вылечится.

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Политика Байден заявил, что у него рак

Напомним, что ранее Байден во время своего выступления в штате Массачусетс заявил, что у него появился рак в связи с загрязнением окружающей среды в регионе.

Американский лидер посвятил свою речь борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями. Он отметил, что жил в городе Клеймонт, штат Делавэр, рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов и постоянно дул сильный ветер, а в заморозки «приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла автомобиля».