"Руководители на местах". В правительстве Алтайского края объяснили, как работают на удалёнке

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и все руководители в составе правительства региона находятся на рабочих местах, сообщил amic.ru начальник департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике Дмитрий Негреев.

“Сотрудников, которые могут работать дома, перевели на удалёнку. Совещания с большим количеством участников, например, заседания правительства, оперативное совещание по понедельникам и другие, перевели в онлайн. Количество командировок сократили”, — сказал Негреев.

Новости

Политика Правительство Алтайского края перейдёт на дистант из-за коронавируса

Начальник департамента информационной политики уточнил, что все эти методы были внедрены ещё весной 2020 года, в начале пандемии, и используются в разной форме в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Напомним, о переходе правительства Алтайского края на удалённый режим работы сообщила пресс-служба руководства региона 31 января. Губернатор Виктор Томенко сказал, что эти меры предприняты, чтобы избежать одномоментного заболевания и выпадения людей из рабочего процесса.

“Волна нас накрывает, и цифры будут только расти. В этот сложный период надо постараться, если сил остаётся не так много, сконцентрироваться на самых главных, жизнеообеспечивающих моментах”, — отметил Томенко. Также он уточнил, что, несмотря на дистанционный режим, чиновникам будет необходимо “непрерывно держать связь с муниципалитетами, и реагировать на поступающие сигналы”.

Также, как ранее сообщал amic.ru, из-за эпидемиологической ситуации были отменены заседания Барнаульской городской Думы.