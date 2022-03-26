26 марта на трассе Барнаул — Новосибирск произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

На кадрах, которые опубликовал очевидец происшествия, видно, что у легковушки сильно смялась передняя часть кузова.

Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия выясняются.