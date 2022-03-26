Серьезная авария с грузовиком произошла на трассе Барнаул — Новосибирск
На кадрах, снятых очевидцем, видно, что у легкового автомобиля от столкновения сильно смяло корпус
26 марта 2022, 12:26
26 марта на трассе Барнаул — Новосибирск произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».
На кадрах, которые опубликовал очевидец происшествия, видно, что у легковушки сильно смялась передняя часть кузова.
Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия выясняются.
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