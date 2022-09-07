Стало известно, кто лидирует по явке на досрочном голосовании в Алтайском крае

Досрочное голосование на муниципальных выборах в Алтайском крае пока не вызвало особенного ажиотажа у избирателей. Тем не менее часть территорий уже показывают приличную явку. Среди них — Бийск, Краснощёковский, Завьяловский, Родинский, Немецкий национальный районы. Об этом рассказал руководитель штаба общественного наблюдения за выборами в регионе Руслан Демаков.

Всего в штаб входят 18 человек, к наблюдению за выборами уже привлекли 1310 наблюдателей, которые приступили к работе. «Высокую активность, по данным наших наблюдателей, проявляют избиратели в Краснощёковском, Завьяловском, Родинском, Немецком национальном районах. Менее активны они в Егорьевском, Романовском и Тогульском районах. Много жителей Алтайского края пришло на избирательные участки Бийска», — уточнил Демаков. Добавим, что никаких официальных цифр по явке избиркомами не озвучивалось.

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«Наблюдатели отмечают, что определить удельное количество избирателей, посетивших помещение для голосования до того, как результаты явки будут опубликованы официально, является затруднительной задачей. В то же время явку на отдельных участках уже сейчас можно оценить как высокую», — сообщил Руслан Демаков.

Напомним, что досрочное голосование идёт с 31 августа по 10 сентября во всех муниципалитетах, кроме Барнаула. В краевой столице выборы пройдут в три дня — с 9 по 11 сентября.

Спикер отметил, что с этого года упразднён институт членов избирательных комиссии с правом совещательного голоса. В этой связи, по мнению Демакова, на общественных наблюдателей возлагается большая ответственность по контролю за соблюдением законности избирательного процесса.

Эксперт Общественной палаты края Алексей Чесноков рассказал, что центром наблюдения на выборах является мониторинговая площадка — в штабе установлены компьютеры с доступом в Сеть. С их помощью операторы, прошедшие обучение, собирают данные от наблюдателей, работающих на избирательных участках, и мониторят каналы распространения информации: ТГ-каналы, соцсети, сайты СМИ.

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«Дважды за смену наблюдатель отправляет данные о наличии или отсутствии нарушения. Поступает информация и от партий. Наши юристы и политологи определяют, есть ли в поступающей информации признаки нарушения прав избирателей. Если есть, то мы направляем обращение в уполномоченный орган. Мы анализируем все поступающие данные, предоставляем избирательным комиссиям, органам власти, СМИ, создаём рекомендации по устранению нарушений», — подчеркнул спикер.

Штаб общественного наблюдения за выборами, как и в прошлом году, работает с 08:00 до 20:00 на базе Союза армян Алтайского края. По итогам голосования общественники планируют сделать аналитический доклад.